Ministra da positivo y causa alerta en España: reyes y todo el Gobierno se someterá a prueba por coronavirus

La ministra de Igualdad Irene Montero dio positivo en España por coronavirus, hecho que causó la alerta en el país europeo.

"Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien", afirmó a través de Twitter.

De igual manera, resaltó que "es fundamental que cada persona sigamos las instrucciones que dan en cada momento las autoridades sanitarias. Para cuidarnos y para cuidar a las vecinas y vecinos, especialmente a [email protected] más vulnerables".

En tanto su esposo y vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra en cuarentena esperando los resultados de su test y señaló que tanto él como sus hijos se encuentran bien.

"Ayer le hicieron la prueba del Coronavirus a Irene Montero y ha dado positivo. Por indicación de las autoridades sanitarias, yo también participaré en el #CMin a distancia y me quedaré en casa hasta saber el resultado de mi prueba. Tanto Irene como los peques y yo estamos bien", señaló en redes sociales.

Los reyes se sometieron a la prueba

El Palacio de La Zarzuela informó en tanto que los reyes se sometieron a la prueba por coronavirus. En ese sentido, indicaron que comunicarán públicamente los resultados del test apenas los tengan.

Cabe mencionar que el pasado viernes Letizia participó en una actividad junto a Montero.

En tanto, la prensa española informó que todo el Gobierno se someterá este jueves a la prueba del coronavirus, esperándose que esta tarde estén los resultados.