Tras ser declarada como pandemia: OMS responde las dudas más frecuentes sobre el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el miércoles como una pandemia el brote de coronavirus que afecta al menos a 114 países del mundo.

Hasta dicha jornada, existían más de 118 mil casos del Covid-19 en todo el planeta, dejando una cifra superior a las 4 mil muertes. En Chile en tanto, el Ministerio de Salud informó que existen 23 casos de coronavirus en el país.

Las preguntas más frecuentes sobre el coronavirus

La OMS cuenta con un sitio web (si quieres revisarlo puedes hacer CLICK ACÁ) en donde responde a las preguntas y dudas más recurrentes que tiene la población en torno a la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Acorde al organismo, los síntomas más comunes son "fiebre, cansancio y tos seca".

Asimismo, precisan que algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. "Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal", indican.

¿Cómo se propaga la Covid-19?

De acuerdo a la OMS, una persona puede contraer la Covid-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. En ese sentido, señalan que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

"Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con coronavirus al toser o exhalar.

Por ese punto, destacan que es importante mantener una distancia de al menos un metro de una persona que se encuentre enferma.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

La OMS señala como medidas lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. También reiteran el mantener una distancia de al menos un metro de una persona que se encuentre enferma.

Además, precisan que tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. También evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

De igual manera, permanecer en casa si la persona no se encuentra en buen estado. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

¿Debo llevar mascarilla para protegerme?

La OMS señala que si uno no presenta los síntomas respiratorios característicos del coronavirus, (sobre todo tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

En ese punto, recuerdan que las mascarillas desechables solamente se pueden utilizar una vez, y recalcan que si uno no enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla.