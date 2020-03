L'Oréal Paris capacitará al mundo para combatir el acoso callejero

L'Oréal Paris lanzó en 12 países un Programa Stand Up, en colaboración con la ONG Hollaback, que tiene como fin combatir el acoso callejero.

Se capacitará a más de un millón de personas para intervenir como testigos y enfrentar el acoso callejero antes de finales del 2021.

"L'Oréal Paris siempre ha abogado y rendido homenaje al empoderamiento femenino en todas las circunstancias. El acoso callejero existe y es el momento de luchar juntos contra él. Stand Up es un programa que tiene como objetivo reducir el acoso callejero mediante la enseñanza a mujeres y hombres de cómo intervenir cuando son testigos de acoso. Levantémonos todos en contra del acoso callejero, ¡merece la pena!", escribió Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta mundial de L'Oréal Paris en la página web de Stand up.

La empresa decidió realizar esta colaboración con la ONG Hollaback! ya que ellos son un movimiento global líder en la erradicación del acoso. Lo que empezó como un blog creado por jóvenes para compartir sus experiencias de acoso personales, pronto se convirtió en una iniciativa global.

L'Oréal Paris ha comisionado un estudio internacional en 8 países para entender mejor el problema del acoso sexual en los espacios públicos. El estudio ha demostrado que puede resultar difícil identificar el acoso sexual en espacios públicos y comprender cómo intervenir de manera segura.

El estudio ha realizado un total de 15.500 entrevistas a hombres y mujeres de distintas edades. Abarca, además, dos perspectivas: la de víctima y la de testigo.

En todo el mundo, el 78% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en lugares públicos, pero solo el 25% de las víctimas dicen que alguien ayudó sin embargo, el 86% de las personas no saben qué hacer cuando esto sucede.

"L"Oréal"s Cause - International Survey on Sexual Harassment in Public Spaces" por L’Oréal Paris e Ipsos.