Coronavirus: lávate las manos al ritmo de tu canción favorita

Debido al brote de Covid-19 y que recientemente fuera declarado pandemia por la OMS, las alternativas para combatir la enfermedad se han múltiplicado.

Autoridades hacen el llamado a prevenir y lavarse continuamente las manos, y de esta forma, expertos dijeron que la forma correcta era frotar por 20 segundos, o el tiempo que toma en cantar la canción de 'feliz cumpleaños' dos veces.

La aplicación fue creada por el adolescente de 17 años, William Gibson; quien quería que la gente tuviera más alternativas que tan sólo feliz cumpleaños. Fue así como nació 'Wash your lyrics'

La infografía lanzada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que muestra una rutina de lavado de manos de 13 pasos, es la que utiliza la applicación.

Puedes crear tu propia infografía con tu canción favorita haciendo click aquí.

🎶 I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly – check it out!

🔗 https://t.co/JKAQRYy5Yz pic.twitter.com/S1bDLyKt6C

— william ⚡️ (@neoncloth) March 8, 2020