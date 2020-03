El Presidente Sebastián Piñera concedió la noche del jueves una entrevista a Meganoticias Prime, oportunidad en la que se refirió a temas de orden público, la crisis social, el coronavirus, el plebiscito y las voces que piden su inhabilidad.

Las declaraciones del Mandatario siguieron generando repercusiones hasta esta mañana, especialmente cuando fue consultado sobre el ataque sufrido por las estaciones del Metro de Santiago, el pasado 18 de octubre, cuando se produjo el estallido social.

Presidente Piñera: Compromiso es combatir al coronavirus y a "un plebiscito ejemplar" Además, dijo a quienes piden su inhabilidad que "no tengo ningún impedimento físico ni mental. Estoy perfectamente capacitado".

Pese a que aún no se conoce quienes fueron los responsables de los atentados contra varias estaciones del sistema de transporte capitalino, Piñera sostuvo en medio de la entrevista que "el 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, que fueron 136 en total, hablamos con el general (Mario) Rozas y dijimos que se necesitarían mínimo 10 carabineros en cada una para protegerlas. O sea, 1.360 efectivos policiales, y no los teníamos”.

Fueron estas palabras las que generaron suspicacias en varios personeros de la oposición y algunos tuiteros, que se volcaron a las redes sociales para manifestar sus dudas.

Investigación

La diputada Pamela Jiles fue una de las que manifestó su opinión en Twitter, apuntando que tras las declaraciones, el Congreso debería investigar. "Es necesario hacer una nueva #AcusacionConstitucionalAPiñera Hoy sostiene que supo previamente que serían atacadas las estaciones del Metro. Congreso debe investigar su incapacidad para el cargo y adelantar elecciones", escribió.

Por su parte, el actor Héctor mOrales se burló de las palabras, recordando que el día del estallido social el Mandatario se encontraba en un restaurant de Vitacura. "Cuando el 18 de octubre supimos que atacarían el metro yo pedí masa delgada con extra queso y pepperoni. #FueraPiñera", posteó.

Otro crítico de las palabras de Piñera, fue el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien manifestó que si la información no es un "lamentable error" el deber de la autoridad era "haber declarado estado de emergencia antes, no después que ocurriera".