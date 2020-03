Denuncian impacto de lacrimógena en el rostro de joven en Arica

View this post on Instagram

URGENTE 🔴 el día de ayer viernes 13 de marzo joven que vive en el sector tucapel antes de entrar a su casa fue impactado en su rostro por bomba lacrimógena ocasionándole fracturas en su rostro de gravedad. esto es indignante! CARABINEROS DE CHILE QUIEN RESPONDE POR ESTOS ACTOS? Porque se tapan entre ellos mismos! Repudio total a la institución que decía defendernos!