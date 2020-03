Lysoform a $39 mil y mascarillas a $74 mil: las inconscientes "ofertas" de usuarios en Mercado Libre por coronavirus

El coronavirus tiene de cabeza a Chile y al mundo. Nuestro país pasó esta mañana a la Fase 4 y anunció nuevas medidas para la batalla contra el virus, como el cierre de fronteras desde el miércoles. Pero quien pasó a una nueva fase también fueron los precios de los medicamentos en un mercado controlado por los privados. Los altos precios han sido denunciados a través de redes sociales por usuarios de grandes cadenas de farmacias.

A pesar de ello, las grandes cadenas no son las únicas que no han regulado los precios. En el sitio de venta particular, Mercado Libre, la tendencia es la misma y han subido los precios de productos como el desinfectante.

En cuanto a los desinfectantes de la marca Lysoform, también pueden ser encontrados en la página de compra y venta. Por ejemplo un difusor y cinco recargas de uno de los profuctos automáticos registran un precio de 39.990.

Otros precios inescrupulosos por el coronavirus

El alcohol gel no se queda fuera. Ya se han hecho conocidas denuncia sobre los altos precios del desinfectante en farmacias de las grandes cadenas. Pero la venta independiente que se realiza a través de sitisios como Mercado Libre no se quedan atrás. Por ejemplo un alchol gel de dos litros más un dispensador de 380 ml tiene el valor de $26.990.

Las mascarillas tampoco se quedan fuera. Y es que han sido de los primeros productos médicos que sufrieron un fuerte incremento. De ellas hay dos tipos. Las simples y delgadas qye generalmente vienen en paquetes de a 50 unidades, y las más gruesas con válvulas.

Las primeras han sufrido un alza tan inescrupulosa que han llegado a costar sobre los 70 mil pesos. Incluso ayer se viralizaron imágenes en que las vendían de a tres unidades en un valor de mil pesos.

Las mascarillas con válvulas tienen una particularidad. En la web le agregan dentro de las descripciones frases como "Anti Coronavirus". Sus valores circulan entre los $5 mil y los $104 mil. También las venden en cantidad donde pueden llegar a costar cerca de $400 mil pesos las 50 unidades.

mascarillas con válvula para el coronavirus

Otros inescrupulosos han puesto a la venta "packs anti coronavirus". Lo que no son más que la reunión de productos de limpieza, además de máscaras y guantes. Uno de ellos tiene precios que pueden variar desde los $14 mil hasta los $140 mil.