Quédate en casa y juega: compañías regalan juegos por la pandemia del Covid-19

Diversas autoridades han hecho el llamado de salir lo menos posible de casa para evitar la propagación del coronavirus.

Todo apunta a que pasaremos un tiempo largo dentro del hogar, una solución ha ello ha sido la propuesta por el estudio de videojuegos Conglomerate 451, quienes son los responsables del juego "Rune Heads".

A través de sus redes sociales han compartido un excel con más de mil códigos para conseguir juegos gratis vía Steam, Nintendo Switch, Play Station 4 y Xbox One.

The #COVID19 situation is tough for everybody.Maybe you haven't money to buy new games. So I made a spreadsheet to put free keys of my games in it.Feel free to take them.If you are a dev,feel free to also add your keys,if you want. https://t.co/o8Gm4Zyh6U #indiedev #indiegame

— RuneHeads (@RuneHeads) March 11, 2020