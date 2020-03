Revisa cuáles son los juegos confirmados para Playstation 5

La propagación acelerada del coronavirus ha generado dudas en torno al lanzamiento de la Playstation 5 en la fecha estimada por Sony. Esto debido a que muchos componentes de la misma se producen en China.

Sin embargo, existe información en torno a los juegos disponibles para la consola, algunos de los cuales son exclusivos y otros que no tanto.

Dying Light 2

Se trata de un juego de acción en primera persona que pertenece al género survival horror, que se desenvuelve durante un apocalipsis zombie, cuando la humanidad ya ha sido devastada 15 años después del escenario descrito en el primer juego.

En este juego hay dos grupos de sobrevivientes enfrentados y a través del juego, el usuario tomará decisiones que definirán el curso de la historia.

Godfall

Es una fantasía que se juega en tercera persona que cuenta mucha acción y peleas. Además tendrá la opción de multijugador cooperativo que podría incluir hasta 3 personas en la partida.

Gods and Monsters

Se trata de una aventura de acción en la que Homero actúa como narrador de la historia, debido a que le relata a sus nietos la historia de Fenyx.

The Lord of the Rings: Gollum

Aunque no existen aún imágenes gráficas del juego, se sabe que es una aventura de acción que desarrollaron expertos alemanes en aventuras gráficas Daedalic (Dead Synchronicity).

Outriders

Es una aventura de acción, con una gráfica futurista en la que se puede ocupar la modalidad de cooperación que podría incluir hasta 3 jugadores.

Rainbow Six Quarantine

En este juego, los jugadores se enfrentarán por el futuro de la humanidad contra un parásito alienígena que ha significado el origen de monstruos.

Whatch Dog: Legion

Es una aventura de acción que se desenvuelve en las calles de Londres que no tienen continuidad con los juegos anteriores.