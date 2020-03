"Nos avergüenza como Escuela de Medicina": PUC en picada contra estudiantes que se negaron a apoyar en redes asistenciales

"Somos conscientes de la responsabilidad y ética que conlleva el rol de nuestra profesión en la sociedad. En la misma línea, estamos en pleno conocimiento de la condición sanitaria a nivel mundial y nacional con la pandemia por COVID-19, y del potencial rol que tenemos como futuros médicos (…) Así, creemos que las actividades de internado deben suspenderse hasta que sea necesaria la presencia de más personal, a modo de disminuir el riesgo de que seamos vectores de contagio, y entendiendo que aun estamos a tiempo, como sociedad, de lograr aplanar la curva".

Esa es parte de la explicación de los internos de séptimo año de medicina de la Pontificia Universidad Católica, que paralizaron sus actividades, negándose de esta forma a apoyar en redes asistenciales en medio de la crisis del coronavirus.

Y hoy se conoció la respuesta de la dirección de la Escuela, la cual fue tajante:

"La paralización de las actividades del internado de medicina por ustedes decidida, comunicada en medio de una crisis sanitaria nacional de extraordinaria gravedad constituye, ciertamente, una grave falta a la ética y al profesionalismo médico. Lo anterior nos entristece y nos avergüenza como Escuela de Medicina, más aun cuando hemos tenido reuniones con sus representantes para pedirles colaboración y comprensión en los muy difíciles momentos que vivimos", versa la carta.

Tras esta misiva, los estudiantes se reunieron nuevamente, votaron y depusieron el paro.

En redes sociales también las críticas a los estudiantes no se dejaron esperar:

No sé ustedes, pero yo no sería tan duro con los [email protected] de 7mo año de medicina de la PUC. El paro se verá como una medida extrema, pero todavía no son tan [email protected], y además, [email protected] están exigiendo cosas mínimas. Seguridad para [email protected] y para quienes les rodean. Nada ilógico.

