Las principales preguntas y respuestas sobre el coronavirus

Algunas respuestas a las diferentes inquietudes que causa la pandemia de Covid-19, las ha intentado responder la Organización Mundial de la Salud ha a través de sus canales oficiales.

Pero existen otras dudas que si bien la comunidad científica y médica ha intentado dar respuesta, han sido de forma sutil lo que genera aún más incertidumbre.

¿Es posible contagiarse dos veces de Covid-19?

Esta es quizás una de las inquietudes más importantes, debido a lo complicado que sería si ocurriera con frecuencia; hasta ahora se han dado a conocer casos ocurridos en China.

Uno de lo más emblemáticos fue el caso de un hombre de 70 años, que en Tokio, posterior a su recuperación, volvió a los pocos días con fiebre y diversos síntomas. Al tomarle una segunda prueba, arrojó que el virus estaba presente nuevamente en su cuerpo.

Su caso fue reportado por el medio de comunicación público de Japón, NHK. Este hecho alertó a la comunidad quienes creían que no era posible una re infección; ya que después del contagio se debería generar una inmunidad al virus.

Por otro lado está el caso de cuatro trabajadores que en Wuhan también volvieron a dar positivo a las pruebas, luego de aproximadamente dos semanas de su recuperación; lo que avala que si es posible infectarse dos veces de Covid-19, pero aún se desconoce la causa o bajo que medidas aplica. El caso fue reportado y se realizó una investigación al respecto.

Según publica El País, se cree que el virus si vuelve a infectar a una persona, lo haría en menor intensidad, según explica el virólogo español Alfredo García-Sastre, que trabaja en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. "El virus respiratorio sincitial (que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias), muy común sobre todo en niños, necesita infectar una media de tres veces durante la infancia para que se adquiera suficiente inmunidad, por ejemplo".

"Pero, incluso si esto es posible con el nuevo coronavirus, lo más probable es que las re infecciones causen síntomas más leves y que los re infectados sean menos contagiosos", explica el experto para El País.

¿Qué medidas debo saber y tomar si estoy embarazada?

Ante cualquier epidemia; las embarazadas son consideradas población de riesgo frente a población no gestante. Por esto, deben tomar las mismas medidas para evitar el contagio que el resto de las personas, evitando a toda costa exponerse.

Desde la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología emitieron una guía con recomendaciones para prevenir el contagio de Covid-19, en mujeres embarazadas.

¿Si estoy embarazada puedo trasmitirle el virus al bebé?

Hasta ahora, se han dado a conocer diferentes estudios por académicos chinos, que infieren que el virus no se traspasa de madres embarazadas a sus recién nacidos.

Uno de los más importantes es un estudio realizado en China a cuatro mujeres embarazadas infectadas con Covid-19, al nacer sólo uno de los bebés presentó fiebre. El informe, fue publicado en la revista "Frontiers in Pediatrics". Posteriormente se iniciaron más estudios que concluyeron lo mismo; el virus no se traspasa de madres embarazadas a sus recién nacidos.

A su vez, la revista británica médica "The Lancet" publicó un estudio donde se analizó a nueve mujeres embarazadas, donde se obtuvieron resultados similares.

Desde la Clínica Las Condes, la infectóloga Luisa Díaz, explica que: "en gestación no se ha demostrado la trasmisión del virus, sólo eventualmente pudiera ocurrir que si la mamá está con síntomas respiratorios, postparto podría contagiar al bebé, entonces hay un protocolo incluso ministerial, de que si la mamá estuviera con síntomas, tiene que tener un aislamiento para evitar el contacto con el hijo y contagiarlo, si la mamá no tiene síntomas, no lo va a contagiar. Tampoco se contagia por los fluidos, la leche materna no contagia al bebé".

¿Cómo distinguir un coronavirus de un resfriado común?

Esta pregunta la respondió la Clínica Dávila a través de su página web; donde explicaron lo siguiente:

Si un caso de coronavirus es leve, podría parecerse bastante a un resfriado común y corriente.

El doctor Olivares, aclaró algunas diferencias que podrían ser claves para identificar uno de otro. "El resfrío común generalmente es un cuadro que no va a provocar compromisos de estado general. Los pacientes van a tener mucosidad, pero las personas no van a tener cefalea, no van a estar decaídas, no van a tener dolor muscular", afirmó.

"En cambio este coronavirus, en los casos promedio, probablemente la persona va a tener dolor de garganta, va a tener tos seca, generalmente un paciente con resfrío común no tiene tos seca. Los pacientes con coronavirus tampoco tienen mucho moco", agregó.

Hay que tener en cuenta que el coronavirus si puede presentar dolor muscular y provocar decaimiento en la persona, lo que lo hace muy parecido a una influenza, pero no a un resfrío común.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

Desde la OMS entregaron la siguiente guía:

1. Recuerde que sólo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.