"Primera Línea" de Hospital de Chillán denuncia falta de insumos e irresponsabilidad de Mañalich

El Hospital Clínico Herminda Martín, de Chillán, realizaron un creativo video. En él funcionarios del recinto médico de la Región del Ñuble acusan irresponsabilidad en cómo se ha llevado la crisis del coronavirus, y apuntan directamente al ministro Mañalich.

También tocan otros dos puntos en el video. Primero hacen la grave denuncia de que en su centro médico hay una peligrosa falta de insumos para la atención de pacientes. "Mañalich miente. No tenemos insumos de EPP", se lee en dos carteles en el creativo video.

"Aquí estamos esperando que el virus se vuelva buena persona"

EL siguiente llamado que hacen no es a las autoridades directamente. Es a cada uno de los habitantes del país, para que tomen consciencia sobre lo grave del virus y lo importante de quedarse en casa, si es que pueden. "Tu tienes la opción de quedarte en casa, hazlo por tus abuelos, papás, hijos. Tu puedes, nosotros no. No estás de vacaciones #Quédate en casa".

Finalmente cierran refiriéndose a los dichos del ministro Mañalich que causaron controversia la semana pasada. "¿Qué pasa si el virus muta y se vuelve buena persona?", fueron las palabras de la autoridad de salud. Ante ello los funcionarios agregaron que "aquí estamos esperando que el virus se vuelva buena persona".