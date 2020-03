Alcalde de Cerro Navia se lanzó con todo contra intendente Guevara: "Nos trata como una tropa de estúpidos"

Un fuerte round se vivió esta mañana en el matinal de Chilevisión, entre el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo y el intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara.

El jefe comunal le increpó a la autoridad regional el no decretar la cuarentena obligatoria para el control del coronavirus.

"Entonces no hay cuarentena, no le mienta a la gente", le dijo Tamayo a Guevara, mientras explicaba las medidas implementadas por el gobierno.

"Me sorprende que el intendente nos trate como una tropa de estúpidos. ¿Nos enteramos ahora que el metro está lleno de gente y que el transporte público está contaminando a nuestros vecinos? Es mentira, eso es querer engañar a la gente, que debería estar en sus casas. No estamos en cuarentena, no tratemos de confundir a la población. Nadie fiscaliza empresas, la Contraloría nos dijo que no podíamos decretar cuarentenas y lo pedimos de vuelta", puntualizó.

Está buena la mocha en CHV. Pero quería destacar este momento: Guevara haciéndose el Larry Wilson. Tamayo indignado y Carter tomando juguito pic.twitter.com/oiZzmAJjxI — TELE – Quédate en casa (@Televisivamente) March 25, 2020

Y Guevara no se quedó ahí. "No entendió nada en la reunión que tuvimos. Cada autoridad tiene su rol, por lo tanto la información responde a los distintos niveles. Yo no tengo por qué estar enterado de lo que pasa en el Ministerio de Salud. Es normal que en un momento de catástrofe nacional la información se disponibilice según los niveles".

"Cuando se prenden las cámaras a algunos se les suelta la lengua parece. Cuando tienen la posibilidad de hacer las preguntas no lo hacen, pero se ponen locuaces cuando se prende una luz y una cámara", le respondió a Tamayo.