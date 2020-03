Influencer dio positivo a coronavirus luego de lamer el asiento de un inodoro en reto viral

Hay personas que han llevado al extremo los retos virales de las redes sociales en medio de la pandemia mundial por coronavirus.

Ese es el caso de un influencer de California que dio positivo por coronavirus.

Después que días atrás se grabara lamiendo asientos de inodoros para retar la enfermedad.

A Larz, de 21 años, no le quedó más remedio que confesar en Twitter que se había contagiado.

Luego de seguir los pasos de Ava Louise, de 22 años, que impuso la tendencia en Tik Tok lamiendo un inodoro durante un vuelo.

De igual manera, el joven previamente realizó otros videos donde lamió tarros de helado en los supermercados que suscitó fuertes críticas dentro y fuera de la plataforma por violar las recomendaciones sanitarias para evitar la expansión del virus que ha tomado la vida de más de 19 mil personas.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020