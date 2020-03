Alcalde de Rapa Nui en picada contra ministro Mañalich: "Es un loco. ¡Llévenlo al manicomio!"

El alcalde de Rapa Nui Pedro Edmunds Paoa criticó duramente al ministro de Salud Jaime Mañalich por las medidas tomadas contra el coronavirus en la isla.

Esto luego que se decretara cuarentena, la cual se extiende desde las 14:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente.

En conversación Radio Bío Bío en Valparaíso, la autoridad señaló que "desde las 05:01 hasta las 13:59 yo puedo andar por todos lados y desparramando el virus (…) Entonces… ¿Para qué sirve esa cuarentena de algunas horas? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde aprendieron ese ejemplo? ¿Por qué copiaron eso? ¿Hay una ciencia para hacer eso?".

Reportan primer caso autóctono de coronavirus en Rapa Nui Cabe recordar que el 19 de marzo pasado el Gobierno decretó cuarentena en toda la isla.

"Ese señor que está a cargo de la salud chilena es un esquizofrénico, es un loco que Piñera nombró para subir su rating", alegó.

"Yo insisto, necesitamos alguien sano a cargo de la salud. Estoy pidiendo desde el 11 de marzo que la isla se cierre. No lo hicieron, finalmente lo logré con apoyo privado, que es Latam, el día 18", expresó.

Por último, el alcalde remarcó que "ahora estoy entre el 19 y el 20 pidiendo (a Mañalich) 'ciérrame completamente la movilidad dentro de la isla' y no me escucha, entonces para mí ese señor es un esquizofrénico, es un loco. ¡Llévenlo al manicomio! No debería estar a cargo de la salud"