El día martes 24 de marzo, la Contraloría General de la República emitió un oficio donde apuntó a los municipios y estableció entre otras cosas que no podían establecer cuarentenas.

Por la polémica se abrió porque se cuestionó también la participación de alcaldes en diversos espacios de radio y televisión durante horario laboral, particularmente en los matinales.

Los que el órgano controlar indicó en su oficio N°6.785 molestó a varios y generó una ola de respuestas de parte de los ediles y programas de televisión que habitualmente cuentan a estas autoridades como panelistas.

Y pese que ya han pasado dos días, la polémica sigue en pie, por eso fue el propio Contralorito, quien con un meme decidió aclarar su dictamen.

El personaje recordó que en ningún momento impidió que sean entrevistados, sino que participen de forma permanente y que emitieron el dictamen tras las múltiples denuncias recibidas por el tema.

Dictaminamos que los Alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen entrevistas o sean contactados por algún tema.

Hay una gran diferencia, acá te mostramos✌️

*Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia pic.twitter.com/Ss7MHZCVAi

— Contralorito 💻 en trabajo remoto💪 (@ContraloritoCGR) March 26, 2020