Enormes filas y desde muy temprano se han registrado en algunas oficinas del Registro Civil y de los supermercados de las siete comunas que desde las 22:00 horas de este jueves enfrentarán una cuarentena total, para frenar el avance de los contagios por el coronavirus.

La situación se produce en medio de la desconfianza e incertidumbre de los habitantes de las comunas de Santiago, Independencia, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

En el caso del Registro Civil, las filas se producen para conseguir la Clave Única que por ahora se obtiene de manera presencial y será necesaria para conseguir los permisos de tránsito en medio de la cuarentena en la Comisaría Virtual.

En el caso de los supermercados los clientes comenzaron a llegar muy temprano para abastecerse ante la decisión del Gobierno de cerrar las siete comunas mencionadas previamente.

A través de las redes sociales, la gente ha manifestado también su preocupación y ha mostrado como se siguen atochando los comercios, que igual permanecerán atendiendo durante la cuarentena total, aunque las personas requerirán un permiso especial para salir de sus casas.

Vine a sacar #claveunica al Reg. Civil de Ñuñoa. On line dicen que abren a las 7:30 am llego acá y un cartel dice que es a las 9:00 am. Son las 7:40 y la cola ya dobla la calle.Tontera total. Como no tienen en línea esto desde hoy que empieza la cuarentena y no el lunes!! pic.twitter.com/1sjByIig1W

— Johny Shats Sitton (@jshats) March 26, 2020