Actores de película "Contagio" se unen con científicos para dar consejos sobre coronavirus

Las estrellas del thriller viral de 2011 “Contagion” (“Contagio”), una película premonitoria de la actualidad, están de regreso para dar consejos sobre el covid-19.

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet y Jennifer Ehle hicieron equipo con científicos de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia para una serie de cuatro videos con consejos de salud y mensajes de ánimo para la población.

Wash your hands like your life depends on it. Because it does. Contagion star Kate Winslet explains how something as simple as using soap and water for 20 seconds can help #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphCOoDY for more info. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/7u9SeJjA6n

— ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020