Crisis por coronavirus no detiene el Día del Joven Combatiente: registran manifestaciones de Arica a Punta Arenas

View this post on Instagram

#DíaDelJovenCombatiente 🔴 Como todos los años, el 29 de marzo se realiza un acto de conmemoración junto al monolito que recuerda el lugar donde los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron cobardemente asesinados por los funcionarios de Carabineros Francisco Toledo Puente, Jorge Marín Jiménez, Mauricio Muñoz Cifuentes y el subteniente Alex Ambler Hinojosa. Los jóvenes, de 18 y 20 años, militantes del MIR, se convirtieron en símbolo de la resistencia a la dictadura y la lucha contra el neoliberalismo que se imponía en Chile en esos años, y han estado presente desde entonces en la memoria del pueblo, más aún hoy donde tras 5 meses de revuelta popular, cientos de jóvenes han visto como opera la violencia policial con la cantidad de mutiladxs, torturadxs y muertxs que se han registrado desde el 18 de octubre. A pesar del auge del #coronavirus y la declaración de Estado de Catástrofe en el país, tanto pobladoras/es de la #VillaFrancia como jóvenes combatientes de distintos puntos de la ciudad llegaron a conmemorar una vez más a Rafael y Eduardo, exigir la libertad de lxs presxs de la revuelta y justicia para lxs compañerxs muertxs desde el 18 de octubre.