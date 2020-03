Manifestante insigne del estallido social internado en la UCI

View this post on Instagram

[ Día 161 de Octubre Luchando en el Oasis ]. . Esto era Realidad Sin Filtro. . Tocan Noches de UCI. . Será una noche difícil. Pero. . Mi Cuerpo es mi Templo y mi mente consciente mi revolución, en ellos confío y sé que todo irá bien. . Un Abrazo Fraterno. . BUENA CAZA . YO APRUEBO – CONVENCION CONSTITUYENTE. . #chile #santiago #dignidad #plazadeladignidad #chiledesperto #chilelibre #noestamosenguerra #estamosunidos #renunciapiñera #ACAB #renunciamañalich #enchileseviolanlosderechoshumanos #inchileviolateshumansrights #DDHH #lucha #resiste #pueblounidojamasseravencido #resistiendoeneloasis #resistencia #humanidad #niperdon #niolvido #cancerfighter #cancerwarrior #fuckcancer #pelao #baldhead #pelat #yoapruebo #convencionconstituyente