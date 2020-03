Matrimonio por Instagram y en cuarentena por coronavirus: publicista chilena se casó en su casa y transmitió ceremonia

View this post on Instagram

No hay palabras para expresar lo que vivimos ayer. Todo partió hace tres días cuando decidimos celebrar igual nuestro matrimonio. Para eso, armamos un Instagram privado e invitamos a nuestra gente para que se conectaran. Yo la verdad el tema en vivo, cámaras y autograbado me da mucha vergüenza, pero era el momento de superarlo porque al final, era lo único que nos iba a unir a nuestra familia y amigos. Llegó el día, ordenamos la casa, movimos los muebles para armar la pista de baile, verificamos la conexión a internet, prendimos las luces y a las 19:00 me encontraba lista con mis zapatos @zauroraconejero diseñados especialmente para la ocasión, con un vestido prestado ya que el original de @mlvnovias no logré tenerlo a tiempo por la cuarentena, y un maquillaje improvisado. Debo confesar que en cada momento extrañé a mi mamá. Arreglé a las peludas, les puse su hermoso collar hecho por @puravidaflores y me armé de valor. Traté de contener las lágrimas lo más que puede y entré junto a mis peludas por mi hermoso patio, donde ahí estaba mi maravilloso, estupendo, rico e inteligente churro esperándome❣️ Mientras él en vivo seguía prendido y entreteniendo a todos nuestros invitados conectados, llegaba el momento de hablar! Escribí un discurso con mucho amor, donde recalco que lo que más amo de nuestra vida juntos es que que somos felices con bailar y las cosas cotidianas: hacernos un rico café, estar con las peludas, regar las plantas, ver tele y miles de cosas más. Luego habló él y el mar de lágrimas fue infinito! De ahí los invitados empezaron hablar y a decir las palabras más hermosas del mundo. Muchas lágrimas, muchas emociones, muchas palabras hermosas que quedarán para siempre con nosotros. Después de dos horas deshidratado de llanto y llenos de emoción, pasamos al plato fuerte! Reggaetón y Axé, salió el cotillón inflable, y la fiesta digital se armó! Finalmente, como diría @franciscosaavedr contra viento, marea y pandemia, hicimos un matrimonio ÚNICO y nos casamos igual! Nunca lo olvidaremos! #matricoronachurros