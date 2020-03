El feroz troleo a Iván Moreira por su "aquí nos estamos sacando la mugre, trabajando día y noche"

Hace unos días las autoridades informaron sobre la aprobación de la ley que contempla la prórroga del pago del permiso de circulación hasta el 30 de junio.

Sin embargo los alcaldes de diversas comunas estaban preocupados, debido a la poca claridad de la información sobre qué contemplaba esta ley, y que fue catalogada como "mala". Por este motivo, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un veto, para así solucionar el tema multa e intereses.

Permiso de Circulación: las claves de la prórroga del pago año 2020 A pesar de que se aprobó la postergación hasta el 30 de junio, no se logró incluir el no pago de los intereses, que serán del 1,5%.

Parar aclarar dudas al respecto, fue invitado esta mañana al programa Bienvenidos de Canal 13, el senador de la UDI Iván Moreira, quien reconoció que la normativa posee fallas.

"Es una ley mala, estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo, de que hay una responsabilidad del parlamento la hay, pero entiéndame, no nos hagan aparecer a nosotros, menos los alcaldes, como que aquí hubiera una mala de fe, aquí nos estamos sacando la mugre, trabajando día y noche, porque si no funciona el congreso, no funciona el estado", señaló el senador.

"Por favor no seas yegua Amaro"

Ante esto, el conductor Amaro Gómez-Pablos le indicó que esta normativa está mal hecha y que tendría consecuencias como la propagación del virus, debido a las aglomeraciones de personas.

"(…) Si yo soy pyme, y soy un empleador, todavía no sé a que atenerme porque el parlamento todavía no me está arrojando resultados, estamos en tiempos excepcionales, todo el mundo está trabajando extraordinariamente, y ustedes resulta que todavía no arrojan resultados en una situación, que en otros países reconocen que es de guerra", señaló el conductor.

"¿Cómo que no? pero por favor no seas yegua Amaro, como que no han arrojado resultados, ustedes están detrás de una pantalla, es fácil decir y criticar con el dedo; la única razón que tienen los alcaldes es que efectivamente estos no fueron consultados, y en ese sentido tienen razón. (…) Le pedí al gobierno que dentro de las próximas 24 horas se evalúe un veto aditivo, eso permitiría corregir la equivocación del pago completo de la patente, porque eso es lo que hay que hacer. Hoy en día no sacamos en nada con seguir apuntando a los parlamentarios que harto más estamos por debajo", añadió Moreira.

"Puente Alto no es Chile"

De diversas maneras quienes se encontraban en el panel le hicieron notar al senador, que la esta nueva normativa efectivamente provocaba aglomeraciones de personas, como era el caso de la imagen trasmitida en directo desde la comuna de Puente Alto, que mostraba una fila de personas.

"La gente como salió para fuera y se había prorrogado, los medios de comunicación se expresaron mal, porque quizás fue trasmitida mal la información, toda la gente sabe perfectamente de que la prorroga es hasta el 30 de junio, por lo tanto la gente no se va a aglomerar, nadie se va a aglomerar, el problema es que los alcaldes están en un problema porque ellos necesitan los recursos, Puente Alto yo lo respeto mucho, pero no es Chile", detalló Iván.

"La municipalidad de Las Condes es la que más plata tiene"

Durante la conversación con el senador, se le indicó que el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, estaba vía telefónica, a lo que el senador respondió: "La municipalidad de Las Condes es la que más plata tiene".

"La plata de los permisos de circulación se distribuye de todo lo que recaudamos nosotros en Las Condes, el 62.5% va a las comunas más vulnerables a través del fondo común municipal, por lo tanto lo que yo estoy diciendo no es por Las Condes, nosotros recaudamos, pero el 62,5% se reparte; efectivamente los municipios necesitan los recursos, pero también tenemos en cuenta las necesidades de los vecinos, lo que a nosotros nos preocupa senador, y usted reconoció es que ha habido 'un condoro', a la gente no se le dijo la firme", advirtió el alcalde de Las Condes.

"Se hizo una formula 'como a la chilena', en que se dice 'oye no están prorrogados, pero si te pillan sin el permiso no te preocupi' porque no te van a sacar un parte', esa es la ley, es como muy a la chilena, obviamente que por eso los alcaldes estamos preocupados, porque en el fondo no se le dijo a la gente 'oye si, pero igual si tu no pagas a tiempo hay multas, hay intereses, no corre el seguro obligatorio, hay dudad sobre el seguro a terceros, y no puedes pagar en dos cuotas', entonces así como hay 'un condoro', ojala haya como señala el senador una oportunidad de arreglar esto en las próximas 24 horas", finalizó el Joaquín Lavin.

