Joven peruana se burló de la situación de Venezuela por Tik Tok y tuvo que pedir disculpas

A raíz de la pandemia de covid-19, se han visto muchas situaciones virales donde se deja ver lo mejor de las personas en estos difíciles momentos, pero a su vez, también se ha mostrado lo peor, que en múltiples oportunidades se debe a la desinformación y racismo que aún existe en el mundo.

“No quiero tu coronavirus en mi país”: joven de 23 años de Singapur fue agredido en Londres sólo por tener “rasgos asiáticos” Jonathan Mok dijo que había visto videos y escuchado historias de racismo por el coronavirus, pero que nunca pensó que le tocaría a él.

Este fue el caso de la joven peruana Ariana Alvarado, quien junto a su madre realizó un chiste xenófobo, donde se burla de la situación económica y social que vive actualmente Venezuela.

La joven en el video le pregunta a su madre si sabe por qué el coronavirus aún no ha llegado a Venezuela, ambas comienzan a reírse y la respuesta de su madre fue: "¿Quién va querer ir a Venezuela" ambas continúan riendo, hasta que Ariana dice: "eso es cierto…coronavirus no vayas, porque vas a morir de hambre ahí".

Actualmente la joven dio de baja todas sus redes sociales, por lo que los registros que circulan por Internet poseen en su mayoría respuestas a su "broma"

Aquí te mostramos un registro:

Luego del polémico video, una serie de comentarios en su contra así como memes, comenzaron a realizarse volviéndose virales, y no le quedó más remedio que pedir disculpas de manera pública.