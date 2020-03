Reino Unido reporta 381 fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus y suman más de 25 mil casos

El Departamento de Salud británico reportó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 381 fallecidos por coronavirus, el máximo diario desde el inicio de la crisis.

Con dichas cifras, se contabilizan 1.789 muertos en el Reino Unido por covid-19.

En tanto, se informaron 3.009 nuevos afectados por la enfermedad, aumentando a 25.150. Cabe recordar que justamente uno de los casos corresponde al primer ministro Boris Johnson.

Por último, se indicó que 118.036 personas han dado negativo a la prueba de coronavirus.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 31 March, a total of 143,186 people have been tested of which 25,150 tested positive.

As of 5pm on 30 March, of those hospitalised in the UK, 1,789 have sadly died. pic.twitter.com/ctiAd1ty9p

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 31, 2020