La absurda, inútil y totalitaria manera en que Turkmenistán "terminó" con la pandemia del coronavirus

No es Kim Jong-un, de quien se dice mandó a matar a uno de sus asesores por no lavarse las manos en medio de la pandemia por el coronavirus, pero la forma encontrada por el presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhamedov, para enfrentar la crisis de salud es igual de insólita.

Con más de 41 mil muertos en el mundo un país ha llamado la atención por no registrar casos de contagiados ni fallecidos, aunque esto no se debe a que no existan, sino tal como ha logrado reportar la agrupación Reporteros Sin Fronteras, se debe a que el gobierno de Berdymukhamedov, ha prohibido la palabra coronavirus.

Incluso ha iniciado una campaña de persecución contra quienes usen mascarillas y hablen de la pandemia en público.

Sin registros

De acuerdo con los Reporteros sin Fronteras, los medios de comunicación de Turkmenistán, que se encuentran controlados por el Estado, no pueden publicar ni mencionar la palabra coronavirus y han eliminado los folletos de salud que se distribuyen sobre la enfermedad.

El responsable del organismo para Europa del Este y Asia Central, Jeanne Cavelier, sostuvo que “las autoridades turcomanas han estado a la altura de su reputación al adoptar este método extremo para erradicar toda información sobre el coronavirus”.

"Esta negación de información no sólo pone en peligro a los ciudadanos turcomanos más expuestos, sino que refuerza el autoritarismo impuesto por el presidente Gurbanguly Berdymukhamedov", agregó Cavelier en una declaración pública.

Pese a que los medios oficiales no han reportado casos, medios independientes han logrado reportear la situación de varios pacientes infectados en el país.

La nación asiática que es limítrofe con Irán no ha reportado casos del nuevo coronavirus. En tanto, Irán ha reportado más de 44.000 casos confirmados.