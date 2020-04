Jefa activa por accidente un filtro y asiste a reunión de teletrabajo como una "papa"

El teletrabajo y las reuniones vía videoconferencia han sido habituales en las últimas semanas tras la pandemia de coronavirus.

Y dentro de ese marco, una mujer no logró desactivar un filtro y asistió a una reunión convertida en una "papa".

La Directora Política de la firma People For The American Way, Lizet Ocampo, se dio cuenta que sus compañeros la veían como una singular papa y cómo no logró desactivar el filtro, atinó solamente a reírse y continuar con la actividad.

En tanto, los participantes no dudaron en sacar fotos del hecho, según consigna la web de la revista Time. Así hizo la usuaria de Twitter @PettyClegg.

"Mi jefa se convirtió en una papa en nuestra reunión de equipos de Microsoft Teams y no supo cómo desactivar la configuración, así que se quedó así toda la reunión", señaló.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020