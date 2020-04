Boris Johnson detalla que todavía presenta "uno de los síntomas" luego de siete días de cuarentena tras positivo de coronavirus

El primer ministro británico Boris Johnson dio a conocer su estado luego de siete días en cuarentena tras dar positivo de coronavirus el pasado 27 de marzo.

La autoridad subió un video a redes sociales en donde contó que todavía presenta fiebre debido al covid-19.

"Aunque me siento mejor y he hecho mis siete días de aislamiento, lamentablemente todavía tengo uno de los síntomas", señaló.

"Por eso, de acuerdo con los consejos del Gobierno, debo continuar con mi autoaislamiento hasta que desaparezca dicho síntoma", expresó.

Además, Johnson hizo un llamado a los ciudadanos británicos a mantener el confinamiento.

"Estás salvando vidas si te quedas en casa, así que te insto a que te quedes con él este fin de semana, incluso si tenemos un buen clima", señaló en Twitter.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020