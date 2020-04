Se suman a Pixar y Fender: Nikon ofrece clases gratuitas online de fotografía durante abril

La compañía fotográfica Nikon está ofreciendo clases gratuitas online de fotografía durante abril.

"Nikon quiere ayudarte a sacarle el jugo a estos tiempos de incertidumbre. Es por eso que te proveemos de todos nuestros cursos online completamente gratis durante el mes de abril. Salgamos de esta aún mejor", indicó la firma en su sitio web.

En dicha página, las personas se pueden inscribir haciendo CLICK ACÁ hasta el 30 de abril en el curso de su elección.

Cabe mencionar que los cursos, los cuales están en inglés, son ofrecidos normalmente por la empresa en un valor que varía entre los 15 a los 50 dólares cada uno.

Algunos de los cursos que se encuentran disponibles son "fundamentos de la fotografía" y "Fotografiando niños y mascotas".

Cabe mencionar que previamente otras firmas también ofrecieron cursos online gratuitos para que las personas puedan hacer en casa ante la pandemia de coronavirus.

Una de ellas es Pixar, la compañía responsable de películas como "Toy Story", "Coco" y "Up".

La empresa puso a través de la plataforma "Pixar in box" tutoriales en español sobre animación digital.

En tanto, Fender puso hace algunos días atrás clases gratuitas por tres meses de guitarra, bajo y ukelele.

"Con todo lo que sucede en el mundo, la música tiene el poder de conectarnos", indicó la firma en redes sociales.

"Queremos hacer nuestra parte para ayudarlo, de la forma en que sabemos cómo hacerlo. Para comenzar, ofrecemos 3 meses de clases gratuitas en línea de guitarra, bajo y ukelele a los primeros 100,000 que se suscriban a Fender Play", expresaron. Posteriormente, ampliaron a 500 mil debido al éxito obtenido.

Por último, recalcaron que "vamos a pasar mucho tiempo en nuestras casas, así que por lo menos hagamos ruido".

Visit https://t.co/sojpqRNlc6 to get started — let's keep the music going. pic.twitter.com/nrWRR405ZP

— Fender (@Fender) March 27, 2020