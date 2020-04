"Me siento en buen estado de ánimo": Boris Johnson entrega detalles de su estado tras ingresar a hospital por coronavirus

El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra con buen estado de ánimo el lunes después de pasar la noche en un hospital de Londres mientras se recupera del coronavirus.

Su portavoz, James Slack, informó que el primer ministro pasó una noche cómoda y sigue a cargo del gobierno pese a haber ingresado al Hospital St. Thomas luego de presentar síntomas delcovid-19 con tos y fiebre persistentes, 10 días después de ser diagnosticado con la enfermedad.

Johnson envió un tuit agradeciendo al Servicio Nacional de Salud por la atención que le brindan a él y a otras personas en estos momentos difíciles.

“Por recomendación de mi médico fui al hospital para pruebas de rutina puesto que aún tengo síntomas del coronavirus”, tuiteó Johnson. "Me siento en buen estado de ánimo y mantengo contacto con mi equipo mientras trabajamos juntos para combatir este virus y mantener a salvo a todos”.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020