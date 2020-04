En octubre de este año la cantante Duffy, la intérprete de Mercy, el hit que hace 12 años rompió todas las listas de éxitos, reveló finalmente el motivo por el que se había alejado de la música: había sido secuestrada y violada durante varios días.

Su historia la devolvió a los medios de comunicación, pero nuevamente decidió guardar silencia, hasta ahora, que a través de su blog entregó detalles de cómo fue el infierno que debió pasar.

Ahora nuevamente volvió a publicar en la red social, para que todos pudieran leer su historia a través de su sitio.

La pesadilla

En su publicación Duffy relató algunos detalles de cómo fue la pesadilla que vivió hace años. “Me preocupa que esta historia contenga tristeza, cuando tantos necesitan lo contrario de eso en este momento. Solo puedo esperar que mis palabras sirvan como consuelo”, dijo.

“Estaba permitiendo que la violación se convirtiera en una compañera. La violación me despojó de mis derechos humanos. Ya me ha robado un tercio de mi vida (…). Fui drogada durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero (…). No recuerdo haber subido al avión y volví en la parte trasera de un vehículo que viajaba. Me pusieron en una habitación de hotel, el autor regresó y me violó. Estaba atrapada por él”, escribió.

“Estuve atrapada con él otro día, él ni siquiera me miraba, tenía que caminar tras él, estaba de alguna forma consciente y retirada. Estaba a su disposición”, recordó Duffy.

Duffy revela el desgarrador motivo de su desaparición mediática: "Me violaron, secuestraron y drogaron" "No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos", dijo, respecto a porqué no contó antes su historia.

“Contemplé la idea de escapar hacia la ciudad más cercana o pueblo mientras él dormía pero no tenía dinero y tenía miedo de que llamase a la policía por escaparme y que ellos me devolviesen a el como si fuese una persona desaparecida. No sé cómo tuve la fortaleza para encarar esos días, sentía la presencia de algo que me hacía mantenerme viva”.

“También me preocupaba volver a la música y el riesgo de enfrentar constantemente la pregunta de ‘qué sucedió’ ‘, dónde desapareció,’ por qué desapareció ‘, ‘qué ha estado haciendo durante tantos años’”, admitió la cantante.

Sobre su recuperación, la artista expresó que una sicóloga ha sido parte importante del proceso.

“Sin ella, no podría haberlo logrado. Tenía un alto riesgo de suicidio después de eso. Ella me conoció, me vio como persona, aprendió sobre mí y me navegó".

“Realmente no sé qué será lo próximo para mí. Me gustaría experimentar que soy quien realmente soy, por primera vez, en privado. Sentir la paz que he sido, hasta ahora, solo la mitad de […] sentir que ahora puedo dejar atrás esta década. Donde pertenece el pasado. Espero que no haya más ‘qué pasó con las preguntas de Duffy’, ahora lo sabes …y soy libre”, concluyó la cantante.