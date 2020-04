Efectos de la cuarentena: Estudio de Google afirma que Chile redujo un 73% las salidas a comprar

¿A quién no le ha cambiado la vida con la cuarentena por coronavirus? El confinamiento y el aislamiento social ha reducido considerablemente la movilidad, costumbres y estilo de vida de las personas en las últimas semanas, y un llamativo informe de Google así lo demuestra.

El poderoso buscador de internet publicó una serie de informes estadísticos y gráficos llamado "Reportes de Movilización Comunitaria Covid-19" cuya finalidad es brindar información a las autoridades locales, la que les permitará afinar su estrategia de prevención.

De todas formas, Google advierte que dichos datos no fueron hechos para comparar cambios entre países, o regiones con características diferentes, y que si una zona no tiene suficientes datos disponibles para garantizar el anonimato de sus usuarios, simplemente no los usará.

Los datos están divididos por países, y en el caso de Chile las estadísticas son reveladoras. Por ejemplo, tomando a febrero como punto de comparación, los chilenos han reducido en un 73% sus salidas a centros comerciales, cafés, cines, centro de entretención, bibliotecas, museos, etc; lo que habla de que de alguna forma se ha respetado la cuarentena.

Eso sí, las salidas a supermercados y farmacias solo se redujeron en un 55% en relación a febrero. En ese punto, Bolivia sorprende con una reducción de un 94%. En tanto, los traslados a playa y parques también sustancialmente en Chile en un 72%, aunque estamos bajos a países como Argentina, la misma Bolivia y España quienes llegan a un 89%.

El uso del transporte público también se vio disminuido en un 64% y la asistencia al trabajo en un 42%.

Con estos índices cabe preguntarse ¿cuánto tiempo aumentó tu presencia en casa? El informe de Google revela que en Chile aumentó en un 24%, un porcentaje bajo que también se replica en la mayoría de los países latinoamericanos.