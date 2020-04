Bachelet saluda a los "héroes de la salud" y les agradece por su labor ante pandemia de coronavirus

La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, envió un saludo a los trabajadores de la salud.

Esto considerando que este martes es el "Día Mundial de la Salud", justo en momentos que los funcionarios de dicha área hacen frente a la pandemia de coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta de Chile señaló que "en el Día Mundial de la Salud estoy de todo corazón con todos los trabajadores de la salud en la primera línea de la crisis del covid-19.

"Su dedicación y compromiso nos ayudarán a superarlo. ¡Gracias héroes de la salud!", expresó Bachelet.

On #WorldHealthDay, I stand wholeheartedly with all the health workers on the frontline of the #COVID19 crisis. Your dedication and commitment will get us through it. #ThanksHealthHeroes!

— Michelle Bachelet (@mbachelet) April 7, 2020