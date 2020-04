ChileTeAplaude: El tremendo homenaje a la primera línea de los trabajadores de la salud

En el Día Mundial de la Salud, distintas autoridades a lo largo del país se han volcado a las redes sociales para rendir un emotivo homenaje a los trabajadores de la salud en plena emergencia por coronavirus.

A través de Twitter, el hashtag #ChileTeAplaude se ha convertido en tendencia, y su finalidad no es otra que aplaudir a la primera línea de los funcionarios de salud que han dado pelea para contener la pandemia.

En esa línea, el ministro Jaime Mañalich señaló que hasta este día martes "hay 286 funcionarios de salud que están enfermos por covid-19, y es imprescindible realizar un homenaje a todos ellos, merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento en el Día Mundial de la Salud".

On #WorldHealthDay , I stand wholeheartedly with all the health workers on the frontline of the #COVID19 crisis. Your dedication and commitment will get us through it. #ThanksHealthHeroes !

En el extranjero, presidentes y autoridades de distintos países también se han sumado en redes sociales para homenajear a todos los trabajadores de la salud, en tiempos donde la pelea contra el coronavirus es a contrarreloj.

En Twitter, no solo las autoridades han dedicado palabras en el Día Mundial de Salud, sino que también las han manifestado en los últimos días, mientras la pandemia sigue avanzando en más de 183 países.

Thank you to the NHS and all of our critical workers for all you are doing to fight #coronavirus. You really are an inspiration. #ClapForOurCarers #ThankYouThursday #ClapForKeyWorkers pic.twitter.com/SRm2cAkAnQ

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 2, 2020