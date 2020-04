El audio filtrado de Juan Pablo Letelier contra el Frente Amplio: "Son tan lesos que no entienden las matemáticas estos niños"

Mientras el país está de cabeza en la lucha contra el coronavirus, el Congreso libera sus propias batallas internas. Este martes, el diputado RN, Diego Paulsen, asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que significó un duro revés para la oposición que hasta entonces ostentaba el mando.

La noticia no cayó para nada de bien en la ex Nueva Mayoría, tal como quedó registrado en un micrófono abierto del senador Juan Pablo Letelier (PS) y Adriana Muñoz (PPD), quienes ningunearon al Frente Amplio, por su abstención en la votación.

En una conversación en Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, ambos senadores trataron de "lesos", "niños" al joven conglomerado de izquierda. En el audio también estaba presente el derrotado diputado Gabriel Silber (DC).

En la reunión, Letelier señaló sin darse cuenta que el micrófono estaba abierto que en el Frente Amplio "son tan lesos que no entienden las matemáticas estos niños. No cachan la política. Se abstuvieron…", mientras que Muñoz aseguró que "no cachan nada de política".