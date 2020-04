"Para qué me invitan si saben cómo me pongo": Alcalde Carter "sin censura" al abordar decisiones de Piñera

Los alcaldes son protagonistas. Ediles, tanto de oficialismo como de oposición, están en la primera línea de la crisis que atraviesa el país producto del coronavirus, cuestionando las determinaciones que toma el Gobierno.

Y este viernes no fue la excepción. Durante la jornada, y como ha sido la tónica, el alcalde de La Florida se sumó al panel de "Bienvenidos" y, desde ahí, abordó la determinación de adelantar las vacaciones de invierno en los establecimientos de educación y volver el 27 de abril.

Con una carta: Ministro de Educación explicó los motivos para decretar vacaciones anticipadas A través de un documento, el ministro explicó las razones de la medida aplicada a la comunidad escolar.

Consultado respecto de la disposición, Rodolfo Carter, manifestó su disconformidad con la medida, pero defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Aseguró que es una persona sensata, "que no va a hacer ninguna estupidez" y que es "un gallo de buen corazón", sólo que "tiene un jefe medio complicado", aludiendo al Presidente Sebastián Piñera.

Las declaraciones sacaron risas en el panel, incluso su par de Valparaíso, Jorge Sharp, le manifestó que lo iban "a retar". Pero él replicó: "¿Pero si estamos sin censura o no? Para qué me invitan si saben cómo me pongo", con lo que las risas aumentaron.

Sostuvo, además, que la lógica LarraínVial, referente "a correr riesgos", no primará a la hora de definir si se retoman las clases el 27 de abril. "Ni el ministro ni el Presidente van a decir apechuguemos".