Alcaldesa Matthei y levantamiento de cuarentena: “Esto no es chipe libre”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al levantamiento de la cuarentena a partir de mañana lunes para la comuna, y advirtió que esto no significa “chipe libre”

“En Providencia se levanta la cuarentena, sin embargo, esto no es chipe libre. Nuestros parques y plazas van a mantenerse cerrados, los adultos mayores de 80 años no pueden salir y ojalá los mayores de 65 años tampoco lo hagan, eso significa que ojalá los vecinos les ayuden a hacer las compras”, explicó la jefa comunal.

En este sentido, planteó que “seamos súper responsables, la cuarentena es muy difícil en Providencia, porque la inmensa mayoría de la gente vive en departamentos, y estar en un departamento encerrado con niños es muy duro”.

Otros alcaldes

“Si no somos responsables y tenemos nuevamente brotes van a volver a imponer la cuarentena, por lo tanto, de verdad, seamos responsables, evitemos todo tipo de aglomeraciones y recuerden esto no significa que haya pasado el peligro, el peligro está ahí y no es chipe libre, es un poco más de libertad de la que teníamos hasta hoy día”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, recordó las medidas de autocuidado para quienes saldrán de la cuarentena, y reiteró que sólo se debe salir si es "imprescindible".

“Lo que corresponde es ser lo más responsable, comprometidos y sacrificados para que esto tenga valor, no sacamos nada con tener medidas que no aplicamos y que no somos rigurosos en aplicarnos (…) Aquí no estamos hablando de otra cosa que no sea la vida, por lo tanto, no hay un tema más importante para nosotros. Seamos responsables”, apuntó.

En tanto el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reconoció que la situación en su comuna es diversa, pero reafirmó que “no hay mejor remedio que el autocuidado” y advirtió que continuarán las fiscalizaciones pese al levantamiento de la restricción de cuarentena en la zona al sur de Avenida Matta y Blanco Encalada.