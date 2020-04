Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 13 al 19 de abril

…Amigos esta sí que es una semana compleja en muchos sentidos, iniciamos con un Lunes 13, que nos remite a cambios, y a sugerir seamos prácticos en aquello que debamos decidir, para pasar a un Martes 14 en el que la resignación nos invadirá, eso no sería problemático si no estuviéramos frente al inicio de una Luna Menguante, es decir una Luna que se va “oscureciendo energéticamente” lo que implica que estará blindada entre, el símbolo de La Muerte que la precede el Lunes 13 y el símbolo del Demonio del Miércoles 15, esto hace fluir vibraciones conflictivas y alteradas, así como las energías del Jueves 16 que nos remiten a situaciones hasta físicamente alteradas, incluso manifestaciones de la naturaleza que nos desequilibren, para pasar a un Viernes 17 en el que nos sentiremos agotados de seguir peleando, lo que nos prepara para un Sábado 18 de muchas energías negativas, ante lo anterior podríamos decir que nada va bien y todo será malo, sin embargo mi visión siempre ha sido que cuando uno está advertido es más factible templarnos para enfrentar las pruebas estoicamente y de la mejor manera, porque si entendemos aquello veremos que llega un Domingo 19 con vibraciones positivas acompañadas de manos amigas que nos ayudan a seguir adelante, y hasta tener oportunidades de remontar los obstáculos si o si, mi sugerencia ante esta semana compleja es Decretar en voz alta que “Estamos en equilibrio, en calma y armonía, que la luz guía nuestros pasos hacia caminos que nos llevan a fluir en abundancia positiva en todo sentido, para nosotros y los que amamos, y que estamos protegidos junto a nuestros seres queridos, y superaremos la prueba sin caer en la oscuridad y solo optando por ser buenos seres, asíseráasísea”, si repetimos en voz alta este decreto cada vez que nos sentimos mal, tenemos malos pensamientos, y/o decimos cosas negativos, lo que hacemos es alejar lo malo y permitir atraer lo positivo de nuestro decreto para que se haga realidad, no será una semana fácil, al contrario, pero somos capaces de enfrentar, quedándonos en casa, a cualquier virus por muy nefasto que sea, cuidándonos nosotros y a los que a amamos, y aunque la tierra se mueva, entenderemos que es parte de una liberación que hace muchos siglos viene necesitando y solo será para reacomodarse, seamos pacientes, fuertes, y que la Justicia Divina cuide a los seres buenos dejando en la tierra a los seres de buena voluntad y limpieza en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, estaremos más sensibles que de costumbre así que mucha paciencia con nosotros, y pensemos mil veces antes de hacer y/o decir algo para no arrepentirnos después…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente haciendo el día a día, quizás nada aparentemente especial hoy, pero tendrá frutos mañana…nuestra Vibración Numerológica predice que todo lo que hagamos en estos días será la carta de presentación de nuestro trabajo…nuestros Números para este período son (3, 7) y nos avisan que será momento para crecer y expandirnos en lo profesional…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a animarnos para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Ánimo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, será un período en el que percibiremos, de manera concreta, que aquello que intuíamos y/o sospechábamos no era tan alejado de la realidad…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con la energía suficiente para entender cosas que antes no podíamos, o queríamos, aceptar…nuestra Vibración Numerológica predice que veremos de forma más que concreta detalles que, si los sabemos aprovechar, nos ayudarán a encaminarnos con más precisión…nuestros Números para este período son (2, 5, 20) y nos avisan que será momento de grandes decisiones, si así decidimos que sea al tomar las acciones del caso…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el espacio para meditar y elegir, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, llega a nosotros las ayudas de quienes más tienen y nos permiten así poder seguir adelante, pero además una mano generosa nos abre una puerta en lo laboral…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente en equilibrio y muy abiertos de mente, desde lo racional, para recibir la guía correcta…nuestra Vibración Numerológica predice que si actuamos desde la lógica, y en calma, se dan instancias que nos llevan al triunfo…nuestros Números para este período son (8, 9) y nos avisan que buenas sorpresas en lo material, si somos capaces de razonar hasta el último detalle…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar estables y lógicos, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Asertividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, valió la pena sujetar lo que tenemos porque eso nos presenta la posibilidad de que aquello que se creía perdido termine regresando y/o llegando a uno…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente con la opción de poder recuperar aquello que se nos fue o nunca llegó…nuestra Vibración Numerológica predice que hay que estar preparados a que cualquier cosa puede suceder, así estaremos alertas…nuestros Números para este período son (1, 2, 10, 19, 20) y nos avisan que habrá reajustes, pero a pesar de todo ganancias…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a no dejar de estar conscientes de la realidad, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este aislamiento nos da la opción de despertar en nosotros una creatividad, que estaba dormida, y que por relax, no habíamos sido capaces de apelar a ella…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña también el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente hacia adentro, pero encontrando en nosotros un caudal que antes no habíamos visto…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos capaces de ver más allá de lo evidente…nuestros Números para este período son (3, 21) y nos avisan que no he de extrañarnos aparecer como asesores, de aquello que conocemos, aprovechemos esta instancia…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en calma y con Claridad, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Iluminación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, volvemos a sentir que quizás nos estamos equivocando, por tanto, calmadamente, sugiero revisemos nuevamente aquello que nos inquieta para ir a la segura…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Dos Caminos” que nos dice estaremos energéticamente con ciertas dudas, ante eso es mejor detenernos, y cuando estemos seguros recién continuar…nuestra Vibración Numerológica predice que es probable que sintamos vacilación, ante eso, paremos, analicemos, y optemos por lo más practico…nuestros Números para este período son (6, 8, 17) y nos avisan que podríamos tentarnos a salir y/o recibir gente, mejor, por ahora, apelar a la tecnología…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sujetar nuestras pasiones, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos estar Aterrizados…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, volvemos a sentir la sensación que las cosas, a pesar de todo, pueden acomodarse favorablemente para nosotros, aunque todo esté complicado, las cosas fluyen…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente un tanto inestables, y hasta hiperkinéticos, tomemos calma para evitar cometer errores…nuestra Vibración Numerológica predice que para querer hacer algo es importante tener los conocimientos…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13) y nos avisan que podremos ver que conseguimos lo esperado…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la visión clara, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Precisión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, mucha energía, quizás demasiada, por tanto es bueno autocontrolarnos para evitar cometer desmanes, midamos bien y repartamos con precisión nuestra energía…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con ganas de hacer muchas cosas, canalicemos según nuestra realidad…nuestra Vibración Numerológica predice que probablemente tratemos de concretar nuestros pensamientos, pero hay que ver si son factibles hoy o no…nuestros Números para este período son (1, 5, 14) y nos avisan que es bueno aprender a adaptarnos, y así sacar el mejor provecho de esta situación…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a sosegarnos sin perder el norte, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Inteligencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, nuestra mente estará funcionando a mil estos días, saquemos el beneficio de aquello y busquemos las alternativas a aquello que no le veíamos solución…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente muy racionales, con mucha visión para poder ver aquello que se nos había pasado por alto…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos precisos para ver las soluciones y concretar a favor…nuestros Números para este período son (2, 6) y nos avisan que veremos lo creativos que vamos a estar, hay que aprovechar cada instante y cada idea…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la chispa intelectual, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, este periodo sentiremos que cada cosa que nos interese será abordable por nosotros, eso implica que estaremos iluminados frente a nuestros intereses…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía para poder conquistar cualquier reto que elijamos…nuestra Vibración Numerológica predice que nada podrá detenernos si hacemos nuestro mejor esfuerzo…nuestros Números para este período son (2, 5, 11) y nos avisan que aquel problema financiero que tenemos aparece algo que nos ayuda a darle un buen arreglo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda a ver las soluciones, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Efectividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, quizás sintamos que todo lo que estamos haciendo es demasiado sacrificado y/o no nos merecemos lo que estamos teniendo que pasar…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente un tanto negativos frente a todo lo que nos rodea, quizás debamos analizar mejor las cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que si somos capaces de ver la realidad de otros más sacrificados quizás podamos ver el lado positivo de lo que nos toca…nuestros Números para este período son (3, 7, 12, 16) y nos avisan que cuando tendemos a sentirnos víctimas, es justamente cuando más vulnerables podemos estar…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ser más conscientes de lo que estamos pasando, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, por muy difícil que sea la realidad que nos este tocando, siempre somos capaces de ver las maravillas que somos capaces de hacer por nosotros y por los otros…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con el poder de hacer cosas que dejen huella, ojalá sea positiva, eso depende de uno…nuestra Vibración Numerológica predice que hacer cosas podemos hacer muchas, lo importante es con que intensión las hagamos…nuestros Números para este período son (0, 4) y nos avisan que sería bueno ordenar y gastar lo necesario, y además distribuir nuestras energías de la manera más eficiente para no desgastarnos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a templar nuestro espíritu, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Solidez…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…