La nota fue hallada por su hijo de 10 años: mujer responde a vecinos que le piden que se vaya de la casa por trabajar en supermercado en España

Miriam Armero, una trabajadora de supermercado de la ciudad española de Cartagena, respondió por Facebook luego que le dejaran un mensaje anónimo pidiendo que se vaya de su vivienda mientras dura la crisis por el coronavirus.

"Somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dure esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas y no queremos más riesgos. Gracias", señala la nota acorde a lo consignado por La Razón.

El escrito fue ingresado por debajo de la puerta del domicilio de la mujer, siendo encontrada por su hijo de 10 años, quien se puso a llorar luego de leer el contenido.

"Me parece un poco cobarde dejarla debajo de la puerta de mi casa, que la coja mi hijo, con diez años, la lea y se ponga a llorar pensando que nos van a echar de casa porque su madre trabaja en un supermercado", señaló.

"La gente parece que no se da cuenta de que los que trabajamos en los supermercados también tenemos familia, también estamos en riesgo y nos exponemos a contagiarnos nosotros y a contagiar a nuestras familias", expresó.

Además, recalcó que "no voy a consentir que se dejen anónimos debajo de mi puerta ni mucho menos. No me voy a ir de mi casa. Sé perfectamente lo que tengo que hacer cuando llego a mi casa. No le puedo dar ni un beso a mi hijo hasta que me quito la ropa, así que no van a venir a darme lecciones ni mucho menos".

"No sé ni qué decir porque veo a mi hijo que está en el sofá llorando, lo veo por aquí que está llorando… y me voy a contener mucho. No hay derecho a esto, ya tenemos bastante nosotros con lo que tenemos que pasar todos los días para soportar esto", remató.

Cabe mencionar que la mujer realizó una denuncia a la comunidad por el hecho y decidió dejar una nota para que las personas que tengan problemas con que ella trabaje en un supermercado, labor de la cual se confiesa "orgullosa" por la ayuda que brindan, vayan a su vivienda y conversen las cosas cara a cara.