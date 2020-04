Hombre de 99 años se compromete a dar cien vueltas por el jardín de su casa para reunir dinero para trabajadores de la salud y logra increíble resultado

Tom Moore, un veterano del Ejército de 99 años, se comprometió a dar cien vueltas alrededor de su casa, pidiéndole a la gente que su gesto los inspire a donar dinero para el Servicio Nacional de Salud (NHS) británico.

Según informa BBC, el adulto mayor esperaba recaudar mil libras esterlinas (poco más de un millón de pesos chilenos) para NHS Charities Together, en agradecimiento por un tratamiento reciente que le realizaron por una fractura de cadera y cáncer.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes. https://t.co/M1dkvoV3kE

Sin embargo, su inspirador acto fue aplaudido por las redes sociales y por diferentes personalidades inglesas, reuniendo más de 500 mil de la divisa británica, cerca de $530 millones.

"Agradezco al público británico desde el fondo de mi corazón. ¿Quién hubiera pensado que cuando establecí un objetivo de £ 1,000 hace una semana, podría haber alcanzado £ 500,000?", expresó.

Mientras tanto, el hombre sigue en su intento de lograr dar las cien vueltas por el circuito de 25 metros que tiene en su jardín, en el cual rodea su casa.

WOW – £500,000 for @NHSCharities

A big thank you to @piersmorgan @MichBabsJordan @BBCNaga @BBCBreakfast @GMB @itvanglia @mkfm @Beccareports55 (sorry if we forgot any)

And a huge thanks to all of you!

We’ve done it together! #walkwithtom #TomorrowWillBeAGoodDay

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 13, 2020