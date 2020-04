Antes y ahora: el impresionante impacto del covid-19 en el tráfico aéreo en un solo mes

Fronteras cerradas por el coronavirus han obligado a las compañías aéreas a limitar la cantidad de vuelos. Una disminución impresionante que no se podrían comprender tan fácilmente sin el diagrama compartido por Flight Radar, un sitio que monitorea minuto a minuto los vuelos que surcan los cielos de nuestro planeta.

La información desplegada por la entidad muestra una comparación entre el 7 de marzo a las 15:00 UTC cuando habían 15.012 vuelos en el aire con los aviones en el cielo hasta el pasado 7 de abril, cuando la cifra solo llegaba a 5.275 aeronaves.

"Hemos compilado estadísticas y trazado la disminución dramática en el tráfico aéreo causada por covid-19, pero ¿cómo se ve eso en el mapa? Hemos creado algunas imágenes de "antes y después" que muestran el impacto en el tráfico aéreo en varios lugares del mundo", dice el sitio.

Incluso en el sitio compartieron el mapa de la aviación global con un año de diferencia con 18.000 vuelos en el mapa 2019 y 5.000 en el mapa de hoy.

The map of global aviation one year apart. 18,000 flights in the 2019 map. 5,000 on today's map, which you can track live at https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/reYAfUqYS7

— Flightradar24 (@flightradar24) April 14, 2020