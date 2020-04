El efecto de la sequía desde el espacio: así se ve el depósito clave de agua que abastece a Santiago

Las sequías intensas que duran uno o dos años son comunes en Chile y otros países con climas mediterráneos. Pero la sequía que actualmente afecta al centro de Chile, que se ha prolongado durante más de una década, es algo muy diferente.

Desde 2010, las precipitaciones en la zona centro del país han estado por debajo de lo normal cada año en un promedio de 20 a 45 por ciento.

As a persistent #drought drags on in central #Chile, water levels are dropping at a key reservoir that supplies Santiago. https://t.co/LN61F6vObd pic.twitter.com/TrayjUwP7w

— NASA Earth (@NASAEarth) April 14, 2020