Subsecretaria Paula Daza: "Tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente"

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, defendió la estrategia del Gobierno para enfrentar el covid-19, asegurando que no se puede sostener una cuarentena total, y que se busca mantener la situación bajo control mientras se encuentra una vacuna.

En entrevista con La Tercera, Daza explicó que como primer criterio para decretar una cuarentena se considera “el número de casos nuevos por población, y a eso llamamos incidencia”.

“Es distinto que haya 10 contagios en una población de un millón, a que sean 10 donde viven 100 personas. La vigilancia epidemiológica se hace de lunes a lunes, así es que desde muy temprano se desmenuza la situación, comuna a comuna. Por eso, normalmente los anuncios se hacen los días martes”, agregó.

La autoridad sanitaria indicó que “uno espera que haya un aumento de casos; no es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Se espera un aumento no exponencial, y por eso apretamos y soltamos”.

Además, detalló que “los casos positivos los georreferenciamos por domicilio y podemos ver, por ejemplo, si en Puente Alto el 90% de los casos están en un cuadrante, entonces se define que ese sector se tiene que dejar en cuarentena”.

Como tercer criterio está la “variable sanitaria, que considera la presencia de adultos mayores, la vulnerabilidad social, la cantidad de enfermos crónicos y el acceso a los servicios de salud”, precisó Daza.

En este sentido, la subsecretaria señaló que “hay comunas en cuarentena que vamos poniendo y sacando. Y puede que volvamos a poner a una misma comuna o a algún sector específico. Es clave el comportamiento. Las personas tienen que evitar el contacto físico, social”.

La autoridad del Minsal aseguró que que “si hoy día ponemos una cuarentena total en el país y nos quedamos todos en las casas, primero que todo es impracticable, porque las personas y el país tienen que seguir subsistiendo. Pero si hipotéticamente pudiéramos estar un mes en cuarentena, probablemente no nos infectaríamos, pero ¿una vez que se levante? Vamos a seguir todos susceptibles a poder infectarnos y podríamos contagiarnos todos juntos”.

Finalmente, Daza sentenció que “hoy, el que nadie se infecte es imposible; entonces, tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente, para que los servicios de salud puedan dar adecuada respuesta”.