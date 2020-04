¿Cómo cultivar tus alimentos y cocinar fácil durante la cuarentena?

En días de cuarentena y de ansiedad e incertidumbre por todo lo que ha generado el coronavirus en el país, volcarse a la cocina aparece no tan solo como una necesidad básica para la alimentación diaria, sino que también como un gran escape para matar el aburrimiento, y como una gran oportunidad para desarrollar armas gastronómicas propias.

La cocina es a prueba y error, y bien lo sabe el chef chileno Carlo von Mühlenbrock, quien en el Día de la Cocina Chilena, conversó con Publimetro, donde entregó algunos de sus secretos gastronómicos en medio de la crisis sanitaria por covid-19: la cocina sustentable y el autocultivo.

"Uno parte en la cocina por una cosa de necesidad, decir 'tengo que reencantarme con esto', con la capacidad creativa de crear nuevas cosas, volcarse, con lo que había en casa a preparar cosas nuevas. Mucha gente que no cocinaba, se ha reencantado de que la cocina finalmente son ideas y hoy todas las plataformas en redes sociales están dadas", afirma Carlo von Mühlenbrock.

El chef entrega una primicia clave en estos días: "La cocina es de menos a más, no hay que hacer una preparación de muchas horas y la idea tampoco es hacer algo tan sofisticado, pero las modificaciones están permitidas", añade el empresario quien no duda en recomendar la aplicación para celulares "Recetas de Chile" de Imagen Chile, que cuenta con 365 platos típicos chilenos: "La idea es que todos puedan dedicarse a la cocina chilena", afirma.

Agencia Uno

El caso de Finlandia y la misión de masificar el autocultivo

Von Mühlenbrock relata que durante un viaje para su programa de Canal 13 Cable, "tuve la oportunidad de estar en Helsinki, Finlandia, me llamó la atención que a partir de la Segunda Guerra Mundial se generaron huertos urbanos en espacios públicos, sitios eriazos y parques en el centro de la ciudad que se repartieron por metros para que la gente generara su propio cultivo ante la escasez de alimentos. Y fíjate que estos espacios siguen vivos, se cobra una determinada suma de euros y cada uno tiene su bodega, su reposera y su lugar de trabajo".

"Con esta inspiración volví y generé una huerta en mi patio. Este trabajo de cultivos me ha permitido no salir de mi casa, tener una vida sustentable. Esto me alienta a trabajar con los municipios y asesorarlos para que en un futuro las comunas tengan sus huertas comunitarias, como la que existe en Santiago centro, en Santa Isabel con San Isidro, que surgió después del estallido social y se mantiene ahí, nadie la ha destruido", agrega.

El chef asume que construir un espacio propio de autocultivo no una tarea sencilla en una ciudad tan compleja y a ratos, asfixiante como Santiago. "Es cierto que en una ciudad como Santiago uno tiene poco tiempo al día para dedicarse a una huerta, pero siento que ha pasado todo lo contrario, me pasó en la huerta de Santa Isabel que fui y había una persona tocando violín, un señor venezolano que hacía mote con huesillos, había mucha gente, todos querían estar ahí, colaborar, entonces creo que meter las manos en la tierra cuando vives en un departamento con pocos metros cuadrados y sin balcón, es algo que deberíamos hacer", señala.

¿Cómo puedo generar mi propia huerta? Von Mühlenbrock tira líneas y aporta con ideas que pueden resultar clave: "Lo primero es tener una buena calidad de tierra, y hoy existen buenas composteras, hay quienes dicen que eso atrae moscas, pero para eso es necesario taparlo arriba con paja, con hojas o incluso con una alfombra. Ahora si no quieres hacer una buena tierra, puedes comprar una tierra buena y humus de lombriz para mezclar y nutrir la tierra".

De ahí, el siguiente paso: "También existen maceteros colgantes y sino hay varias alternativas de colgar en la pared. Partir con una ciboulette, orégano, tomillo, las hierbas aromáticas siempre vienen bien, lo mismo que las frutillas y el tomate cherry, creo que eso es suficiente para que la gente se entusiasme".