Salió entre aplausos del hospital: mujer de 106 años fue dada de alta tras superar el coronavirus en el Reino Unido

Una mujer de 106 años, identificada como Connie Titchen, fue dada de alta tras superar el coronavirus en el Reino Unido.

La adulto mayor salió entre aplausos del Hospital de Birmingham, en donde estuvo internada tres semanas.

Según informa BBC, Titchen ingresó al recinto a mediados de marzo con sospecha de neumonía.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.

She is our oldest patient to beat the virus – and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A

— SWBH NHS Trust (@SWBHnhs) April 15, 2020