Tras semanas de discrepancias: Bolsonaro destituye a su ministro de Salud en medio de la pandemia Covid-19

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió remover de su cargo al titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta, luego de una serie de enfrentamientos públicos respecto de la manera de tratar la pandemia por el covid-19.

"Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi salida del Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que me fue dada de poner en pie el proyecto de mejora de la salud de los brasileños y de planear y enfrentar la pandemia del coronavirus", escribió el ex ministro a través de su cuenta de Twitter.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020