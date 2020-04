En pacientes jóvenes: Médicos italianos advierten por extraño nuevo síntoma que podría ser indicio de coronavirus

Tos seca, fiebre y dolor en el pecho, son los principales síntomas que presentan los pacientes contagiados por coronavirus, aunque hay algunos pacientes que suman falta de sensibilidad a los sabores y olores.

Lo cierto es que cada caso es diferente y ahora, tal como descubrió un grupo de médicos en Italia, habría un nuevo y raro síntoma que podría ser indicio de coronavirus, especialmente entre los pacientes más jóvenes.

De acuerdo con el estudio publicado por el dermatólogo Sebastiano Recalcati, del hospital Alessandro Manzoni de Lecco en Lombardía, un 20,4 % de un total de 88 pacientes examinados —18 personas— desarrollaron manifestaciones cutáneas.

El texto disponible en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, establece que de ese 20,4% ocho presentaron irritaciones en la piel al inicio de la enfermedad, mientras otros diez las experimentaron después de la hospitalización.

Problemas cutáneos

Según el análisis, los problemas cutáneos variaron desde el rash eritematoso (en 14 pacientes), la urticaria generalizada (en 3 pacientes) y vesículas tipo varicela (1 paciente).

Mientras que la parte del cuerpo más afectada fue la zona del tronco.

Pese a ello, los facultativos aclararon que aún es difícil saber si las reacciones cutáneas están asociadas a la enfermedad o es una reacción a los tratamientos farmacológicos que se realizan en los pacientes afectados con covid-19