La frase de Mañalich que desató toda una polémica: dijo que habían sido felicitados por “autoridades internacionales hasta el cansancio”

Cada vez que el ministro Jaime Mañalich aparece en un punto de prensa o una entrevista genera un ácido debate en redes sociales por sus declaraciones, las que no dejan indiferente a nadie en medio de la pandemia.

Este miércoles nuevamente sus palabras causaron polémica, luego de señalar que todo el equipo de trabajo ha recibido, y hasta el cansancio, felicitaciones por cómo se ha llevado adelante el tratamiento del covid-19.

Tras la entrega de las nuevas cifras en el país del coronavirus, que llegaron a 11.290 contagiados y 160 víctimas fatales, el ministro de Salud fue consultado sobre si dejaría a un lado las vocerías para descomprimir el ambiente.

“Tengo absolutamente claro que es el momento en que tengo que estar a cargo del ministerio de Salud, y hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile”, expresó.

Más tarde y en otro punto de prensa, el ministro del Interior Gonzalo Blumel respaldó los dichos de su par de Salud, asegurando que el trabajo “ha sido reconocido por instancias nacionales e internacionales”.

Los dichos de Mañalich no pasaron desapercibidos y provocaron fuertes críticas en redes sociales entre quienes no están conformes con cómo la cartera ha llevado adelante el combate contra el virus y tambipen hubo felicitaciones de quienes valoran su labor.

“Él no ha sido felicitado, el estado de Chile en su totalidad, los que hemos hecho la pega sucia ha sido el personal de Salud!!”, dijo un usuario de Twitter, mientras otros ironizaron cuando el ministro aseguró que los "libros de Compin estaban llenos de felicitaciones".

2011: "Cumplimos" 2013: "Conmigo no se tontea, es q la protección q tengo es tan fuerte" 2015: Maltrata en TV a Aristegui 2020:"He sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio”

Antes de la crisis del covid-19 no me gustaba @jmanalich pero forma que tiene para responder, directo, sin titubeos, incluso arrogante, me gusta y le ha servido mucho en conferencias de prensa.

— Alejandro M. (@Almoar07) April 22, 2020