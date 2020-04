Médicos critican duramente a Trump tras sugerir "inyección de desinfectante" y "luz ultravioleta" para tratar el coronavirus

Médicos y científicos criticaron este viernes al presidente estadounidense Donald Trump, luego que este sugiriera una "inyección de desinfectante" y la "luz ultravioleta" como opciones para tratar el coronavirus.

"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso", indicó el mandatario en la Casa Blanca, mientras dirigía su mirada al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

"The disinfectant, where it knocks it out in a minute, and is there a way we can do something like that by injection inside, or almost a cleaning. It gets in the lungs" — Trump seems to suggests that injecting disinfectant inside people could be a treatment for the coronavirus pic.twitter.com/amis9Rphsm — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2020

El mencionado funcionario indicó en tanto que hay "resultados incipientes" en una investigación sobre la luz ultravioleta, para luchar contra el virus en superficies y en el aire.

Ante esto, Trump planteó si era posible "meter luz solar dentro del cuerpo". "Por tanto, supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente. Creo que ha dicho usted que eso no se ha comprobado", indicó mirando a Bryan.

Get a load of Dr. Birx's demeanor after Trump tells her, "I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure [coronavirus]." pic.twitter.com/TP0QoSzkYl — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2020

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

"Entonces yo digo, suponiendo que se pone la luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer a través de la piel de alguna otra manera, creo que usted ha dicho que van a comprobar eso también", expresó el presidente.

Responden a Trump

Tras las palabras del gobernante, el médico y experto en políticas de salud global Vin Gupta, señaló a NBC que "esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligrosa".

Por su parte el facultativo Kashif Mahmood, quien es jefe residente en CAMC / WVU, señaló a través de Twitter que "como médico, no puedo recomendar inyectar desinfectante en los pulmones o usar radiación UV dentro del cuerpo para tratar covid-19. No tome el consejo médico de Trump".

As a physician, I can’t recommend injecting disinfectant into the lungs or using UV radiation inside the body to treat COVID-19. Don’t take medical advice from Trump. https://t.co/YcZXJXfSxu — Kashif Mahmood (@kashmood) April 23, 2020

"Estoy razonablemente seguro de que no se necesita un título médico para resolver esto, pero en caso de que necesite escucharlo de un profesional: las cosas que son seguras y efectivas fuera del cuerpo no necesariamente lo son dentro de él. El interior y el exterior de su cuerpo son diferentes en muchos aspectos", expresó en tanto el pediatra Daniel Summers.

I am reasonably certain you don’t need a medical degree to suss this out, but in case you need to hear it from a professional: things that are safe and effective outside the body are not necessarily so inside it. The inside and outside of your body are different in many ways. — Daniel Summers, MD (@WFKARS) April 23, 2020

"Nunca habría creído que incluso él podría ser tan tonto como para sugerir tal cosa si no lo hubiera visto con mis propios ojos", agregó.

I would never have believed even he could be such a blockhead as to suggest such a thing if I hadn’t seen it with my own eyes. https://t.co/pUmKPV1bos — Daniel Summers, MD (@WFKARS) April 23, 2020

Mientras que la compañía que fabrica Lysol llamó enfáticamente a sus clientes a no consumir sus productos de limpieza como forma de prevenir el coronavirus.

En ese sentido, la compañía británica Reckitt Benckiser (RBGLY) sostuvo mediante un comunicado que "como líder mundial en productos de salud e higiene, debemos tener claro que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano (por inyección, ingestión o cualquier otra ruta)".

"Tenemos la responsabilidad de proporcionar a los consumidores acceso a información precisa y actualizada según lo aconsejado por los principales expertos en salud pública", indicaron.

"Por favor no beban nuestros desinfectantes": la alerta de productores de Lysol luego de comentarios de Trump recomendado su ingesta Inyectar desinfectantes para proteger a las personas del coronavirus, así de polémica suena la recomendación del Presidente Trump.

Finalmente el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, también se refirió a los polémicos dichos de Trump.

"¿Luz ultravioleta? ¿Inyectando desinfectante? He aquí una idea, señor presidente: más pruebas. Ahora. Y equipos de protección para profesionales médicos reales", afirmó en Twitter.