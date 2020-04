Nicolás Eyzaguirre: "Bachelet habría tenido una estrategia más cercana a Merkel y veo a Piñera más similar a Trump"

El ex ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, abordó la estrategia del Ejecutivo ante la pandemia de coronavirus.

En entrevista con La Tercera, el también otrora titular del Mineduc fue consultado por las críticas de Ricardo Lagos a la oposición en medio de la emergencia sanitaria.

Al respecto, indicó que "veo más conflictos dentro del gobierno que en la oposición. Sin ir más lejos, entre el ministro de Educación y el de Salud. Veo conflictos también con los alcaldes de su signo. Entonces, dado que en tiempos de pandemia el gobierno es el supremo conductor de la actividad del país, me preocupa más el que veamos una sola voz ahí que el rol de la oposición".

Respecto a la labor del Gobierno de Piñera ante la pandemia de coronavirus, afirmó que "partamos por reconocer que este es un tema extremadamente difícil de manejar y, por tanto, hay que darles el beneficio de la duda. No hay duda que se han movilizado, están atendiendo los casos, tratando de subir las camas UCI, de tener más ventiladores, de subir el número de exámenes. Están intentando transitar del modo más fluido posible por esta atroz pandemia. Ahora, hay cosas donde no han estado bien, pero han hecho el intento".

Sobre esas cosas en las cuáles "no han estado bien", expresó que "siento que no tienen una lectura única, lo que quedó claro a través de, por ejemplo, la polémica entre Salud y Educación, respecto de terminar las clases. O sea, que un ministro descalifique lo que hace otro ¡francamente! Yo estuve diez años en el gobierno y no sé qué me habría pasado".

Consultado por el matutino si cree que Bachelet lo habría hecho mejor que Piñera, Eyzaguirre señaló que "eso es muy difícil de decir. Tendería a pensar que se habría impuesto una política distinta, que favorezco más que la del gobierno actual. Pero decir que lo habríamos hecho mejor sería soberbio de mi parte".

"Para ejemplificarlo pondré dos extremos: la política de Angela Merkel y la de Donald Trump. Merkel tiene los mejores indicadores del mundo en términos de la cantidad de testeos que ha hecho por habitante y la cantidad de recuperados respecto de los infectados. En Alemania en este momento hay dos recuperados por cada infectado y en Estados Unidos hay uno por cada diez. La estrategia de Trump ha sido suponer que la cantidad de personas asintomáticas es muy alta, entonces que no colapsaría el sistema de salud, por tanto, comenzaron a reabrir el país. Siento que este gobierno está relativamente, sin ser igual, más hacia la línea de Trump y yo estaría mucho más cerca de Merkel", expresó.

En ese punto, indicó que "lo que estoy diciendo es que con Bachelet habríamos tenido una política más merkeliana, efectivamente. Ahora, cuando tienes una política así, los costos iniciales son mayores, porque tienes que tener medidas más duras de distanciamiento social y de cuarentena".

Al ser preguntado si cree que el gobierno anterior hubiese tenido una política más exitosa, Eyzaguirre aseveró que "no dirigía el país, no sé qué se habría determinado. Tiendo a pensar que, conociéndola, que Bachelet habría tenido una estrategia más cercana a Merkel y veo a Piñera más similar a Trump".

Finalmente, consultado sobre el rol que debe tener el Estado en materia económica, señaló que "tiene que acompañar la restricción de libertades con formas de sustento, si no dejas una situación imposible. Pero diré algo, si fuera el ministro Briones y viera que Mañalich está tomando una estrategia más osada y que podría emerger un segundo brote, entonces diría ‘chuta, me van a venir a pedir plata de nuevo’. Y, por tanto, trataría de estar siendo más conservador en lo que entrego ahora. Lo que pueda hacer el ministro Briones depende de si la apuesta de Mañalich es correcta o no. Yo estaría bastante incómodo si fuera el ministro de Hacienda".