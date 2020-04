"En aquellas zonas donde la pandemia ya está controlada": presidente de Falabella anuncia que están listos para reabrir algunas tiendas

El presidente del directorio de Falabella, Carlo Solari, reconoció hoy que la multitienda podría volver a operar con algunas sucursales a partir de mayo, dada la existencia del protocolo sanitario para reapertura de los centros comerciales, lanzado por el Gobierno hace algunos días.

“Los ministerios de Salud y Economía ya aprobaron un estricto protocolo para poder operar en el comercio. De hecho, hoy hay mucha actividad productiva y financiera. Hay comercio, feria, municipalidades y servicios públicos operando y con todo hemos podido contener la pandemia. El cuándo volver a operar depende de la geografía. En aquellas zonas donde la pandemia esté controlada, se puede abrir en forma gradual. Hay que ir de a poco, aprendiendo, viendo cómo funciona”, comentó el empresario, en entrevista a El Mercurio.

Solari añadió que “si aplicas este protocolo, puedes evitar que haya aglomeraciones, porque estás revisando los aforos, poniendo una serie de restricciones de distanciamiento social. Los mismos protocolos que hay en los supermercados y Homecenter los podemos aplicar en otros lugares del comercio”.

El ejecutivo del retail recalcó: “Ya estamos preparados para comenzar a abrir en aquellas zonas donde la pandemia ya está controlada, porque ya tenemos protocolos que están funcionano. Esto tiene que ser gradual”.

De paso, no descartó reabrir algunas sucursales pensando en el Día de la Madre, del próximo 10 de mayo. “No tengo una fecha para hoy, lo que sí puedo decir es que nosotros ya estamos preparados para poder operar”.

Respecto de la opción de que Falabella se acoja a la ley de Protección del Empleo, Solari se mostró confiado en poder volver a operar y así evitar dicha medida.

“Este tema es una pandemia que no tiene otra solución que no sea una vacuna. Dado que puede durar 12 o 18 meses, no creemos que sea posible mantener a toda la población encerrada por ese período. Aquí hay una nueva normalidad, vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Las empresas van a tener que hacer una serie de normas y protocolos para que podamos operar de la manera más segura posible, cuidando la vida y en especial a los más vulnerables y a los adultos mayores. Nuestra visión es que lo que se está haciendo, de ir poniendo cuarentenas móviles, restringiendo zonas complicadas y liberando otras, va a hacer posible que en el corto plazo podamos operar en la medida que tengamos un protocolo. Mi expectativa es que lo antes posible podamos volver a operar”, culminó.